Dua kavramı Müslümanların hayatının merkezinde yer alır. Geleneğimizde "yer ile gök arasında durur" anlayışı hakimdir. Bu durum sosyal ve günlük hayatımıza da yansımıştır. Öyle ki gün içinde sıklıkla kullandığımız "inşallah","maşallah" gibi ifadeler esasında birer duadır. İşte Karınca duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı....

Enes b. Malik (r.a), Resûlullah (s.a.s.)'ın, (ziraat ve ticaretle iştigal eden) Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir:

Okunuşu:

"Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ'ıhim ve müddihim." Anlamı: "Allah'ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!"

(Buhârî, Bey', 53)

Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğünce ihlâs ve samimiyetle çoğaltabiliriz. Meselâ; Allah'a hamd ve Resûlullah'a salât ve selâm getirdikten sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:

"Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle!

Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle! Allah'ım!

Bizlere kazançta helâl bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere müyesser eyle!"