Kamet sözleri okunuşu - Namazda Kamet getirmek için ne söylenir ve kamet nasıl getirilir?

İkamet kelimesinden gelen kamet, farz namazlardan önce yerine getirilen bir sünnettir. Kamet farz olmamakla birlikte Resulullah'ın sünnetidir. Kamet sözleri anlamı nedir, kamet nasıl getirilir sorularının yanıtı da birçok kişi tarafından merak ediliyor ve aratılıyor. Peki, kamet ne zaman ve nasıl getirilir? Kamet hangi namazlardan önce getirilir?