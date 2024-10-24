Her farz namaz öncesinde getirilen kamet sünnettir. Müslümanlar hem sevap hem de Allah Resulü'nün şefaatine ulaşmak için sünnet-i şeriflere sıkı sıkıya sarılırlar. Ezandan farklı olarak, "hayye ale'l-felâh" cümlesinden sonra, "kad kâmeti's-salât" cümlesi eklenir. Ezan ve kamet ayakta ve kıbleye karşı okunur. Kamet ezana göre daha hızlı okunur.
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Kamet Türkçe Okunuşu
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Eşhedü en lâ ilâhe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah
Hayye ale's-salah
Hayye ale's-salah
Hayye ale'l-felah
Hayye ale'l-felah
Kad kameti's-salah
Kad kameti's-salah
Allahu Ekber
Kamet Türkçe Anlamı
Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur
Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir
Haydi namaza
Haydi kurtuluşa
Namaz başladı
Allah en büyüktür
Allah'tan başka ilâh yoktur
Kaynak: İslam İlmihali, Diyanet