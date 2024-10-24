Arama

Menu
İSLAM İLMİHALİ

Kamet sözleri okunuşu - Namazda Kamet getirmek için ne söylenir ve kamet nasıl getirilir?

İkamet kelimesinden gelen kamet, farz namazlardan önce yerine getirilen bir sünnettir. Kamet farz olmamakla birlikte Resulullah'ın sünnetidir. Kamet sözleri anlamı nedir, kamet nasıl getirilir sorularının yanıtı da birçok kişi tarafından merak ediliyor ve aratılıyor. Peki, kamet ne zaman ve nasıl getirilir? Kamet hangi namazlardan önce getirilir?

Kamet sözleri okunuşu - Namazda Kamet getirmek için ne söylenir ve kamet nasıl getirilir?
Yayınlanma Tarihi: 24.10.2024 08:34:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:35

Her farz namaz öncesinde getirilen kamet sünnettir. Müslümanlar hem sevap hem de Allah Resulü'nün şefaatine ulaşmak için sünnet-i şeriflere sıkı sıkıya sarılırlar. Ezandan farklı olarak, "hayye ale'l-felâh" cümlesinden sonra, "kad kâmeti's-salât" cümlesi eklenir. Ezan ve kamet ayakta ve kıbleye karşı okunur. Kamet ezana göre daha hızlı okunur.

KAMET ARAPÇA

Kamet Türkçe Okunuşu

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah

Hayye ale's-salah

Hayye ale's-salah

Hayye ale'l-felah

Hayye ale'l-felah

Kad kameti's-salah

Kad kameti's-salah

Allâhu Ekber

Allahu Ekber

La ilâhe illallah

Kamet Türkçe Anlamı

Allah en büyüktür

Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur

Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir

Haydi namaza

Haydi kurtuluşa

Namaz başladı

Allah en büyüktür

Allah'tan başka ilâh yoktur

Kaynak: İslam İlmihali, Diyanet

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler La ilâhe illallah İslam İlmihali Kad kameti s salah Kad kam Ez Allah en büyüktür KAMET ARAPÇA Allahu Ekber Diyanet Ezan Allâhu Ekber kad kâmet Allah Resulü Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ezan Kamet

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN