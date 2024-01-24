Sabah namazı ne zamana kadar kılınır? Sabah namazı vakti ne zaman çıkar?

◾ Günün aydınlığı, hayırlı bir günün ilk adımı olan sabah namazına kalkamayan Müslümanlar, namazın hangi zaman aralığında kılınacağını sürekli olarak araştırıyor. İslam'ın şartlarından olan namazlar gün içinde sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olarak ifa ediliyor.

◾ Sabah namazı gün içinde ilk kılınan, saat olarak da en erken namaz. Sabah namazı diğer tüm namazlar gibi muayyen, tayin edilmiş bir vakit aralığında Müslümanlar tarafından kılınıyor. Her namaz gibi sabah namazını da vaktini geçmeden kılmak gerekir.





Sabah namazı saat kaça kadar kılınabilir?

◾ İki rekat sünnet ve iki rekat farzdan oluşan sabah namazı, imsak vaktinin girmesi ve sabah namazı ezanının okunmasının ardından kılınmaya başlar. Ancak imsak vaktinin girmesinnin ardından bir müddet beklemek daha eftaldir.

◾ Bu hususta yarım saat beklemek, vaktin oturmasını beklemek daha makbul olarak kabul edilmiştir. Sabah namazı bu vakitler içinde kılınır. Sabah namazının ardından güneşin doğduğu 45 dakikalık süreç kerahat vakti olarak kabul edilir.

Kerahet vakti nedir?

Güneşin doğduğu, tepede olduğu ve battığı zmaanları ifdade etmek için kullanılan tabirdir.

◾ Kerahat vakitlerinde ibadet edilmez. Bu saatten itibaren öğle namazı saatine kadar sabah namazı farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı girdikten sonra ise sadece sabah namazı farzı kaza edilir.





Kerahat vaktinde neden namaz kılınmaz?

◾ Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak hadislerde yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 293 [831]; bkz. Ebû Dâvûd, Tatavvu', 10 [1277]; Cenâiz, 55 [3192]). İslâm, Allah'tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar. Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir. Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak Müslümanların onlara benzememesi amacıyladır. Böylece Müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (bkz. Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 294 [832]; Ebû Dâvûd, Tatavvu', 10 [1276-1277]).