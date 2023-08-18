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İSLAM İLMİHALİ

Hz Ömer'i (RA) selamlarken yapılacak dua

Bir Müslümanın benden sana zarar gelmez, senin sağlık ve esenlik içinde olmanı diliyorum demesinin en güzel yollarından biridir, selamlaşmak. Dinimizde mezarlıklara da selam verilmesi uygundur. Peki, Hz Ömer'in (RA) kabrini selamlarken yapılacak dua nasıl olmalıdır?

Hz Ömer’i RA selamlarken yapılacak dua
Yayınlanma Tarihi: 18.8.2023 10:37:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:32

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرَ الْفَارُوقَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإِسْلَامِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ . جَزَاكَ

اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ . فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ

🔸 Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam üzerine olsun.

🔸 Ey İslam'ı güçlendiren! Selam sana!

🔸 Ey putları kıran! Selam sana!

🔸 Allah seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

🔸 Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

🔸 Sonra Hacı, uygun bir yere çekilerek kendisi, anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, dostları, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer Müslümanlar için dua eder.

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Etiketler Hz. Ömer halife İslam Selam

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