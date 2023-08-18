اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرَ الْفَارُوقَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإِسْلَامِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ . جَزَاكَ
اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ . فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ
🔸 Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam üzerine olsun.
🔸 Ey İslam'ı güçlendiren! Selam sana!
🔸 Ey putları kıran! Selam sana!
🔸 Allah seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
🔸 Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.
🔸 Sonra Hacı, uygun bir yere çekilerek kendisi, anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, dostları, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer Müslümanlar için dua eder.