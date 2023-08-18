Bir Müslümanın benden sana zarar gelmez, senin sağlık ve esenlik içinde olmanı diliyorum demesinin en güzel yollarından biridir, selamlaşmak. Dinimizde mezarlıklara da selam verilmesi uygundur. Peki, Hz Ömer'in (RA) kabrini selamlarken yapılacak dua nasıl olmalıdır?

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرَ الْفَارُوقَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإِسْلَامِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ . جَزَاكَ

اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ . فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ

🔸 Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam üzerine olsun.

🔸 Ey İslam'ı güçlendiren! Selam sana!

🔸 Ey putları kıran! Selam sana!

🔸 Allah seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

🔸 Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

🔸 Sonra Hacı, uygun bir yere çekilerek kendisi, anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, dostları, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer Müslümanlar için dua eder.