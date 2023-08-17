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İSLAM İLMİHALİ

Zemzem içerken okunacak dua

Mescid-i Haram’da bulunan zemzem, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir sudur. Resulullah'ın (AS), “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar” buyurduğu zemzemi içerken dua okunur. Peki, zemzem içerken nasıl dua edilir?

Zemzem içerken okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 13:44:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:39

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سَقَمٍ

🔸 Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.

Hac: Zaman ve Mekan HAC: ZAMAN VE MEKAN

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