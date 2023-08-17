Resulullah'ın (SAV) kabrini ziyaret edince yapılacak dua

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكَاتُهُ . اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ وَ أَصْحَابِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ وَعَلٰى النَّبِيِّينَ وَ سَائِرِ الصَّالِحِينَ . يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : " وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُٓوا أَنْفُسَهُمْ جَٓاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَـوَّابًا رَحِيمًا ". وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي ، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلٰى رَبِّي . أَشْهَدُ أَنْ لَٓا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ ، وَ نَصَحْتَ الْأُمَّةَ ، وَ دَعَوْتَ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ . فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى رَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ . اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

🔹 Namaz için vakit müsaitse hacı iki rekât Tahiyyetü'l-mescit namazı kılar. Sonra Hz. Peygamber'in kabrinin yanına gelir ve şöyle selam verir:

🔹Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü! Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Allah'ın Habibi! Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey âlemlere rahmet olarak gönderilen!

🔹Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Peygamberlerin efendisi! Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Peygamberlerin sonuncusu!

🔹 Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey Nebi! Allah'ın rahmeti ve selamı sana, aile efradına, tüm ashabına, Ehl-i Beyt'ine ve diğer peygamberlere ve Allah'ın salih kullarına olsun! Ey Allah'ın elçisi!

🔹 Ey Allah'ın Rasulü! Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve Peygamber de onlar için istiğfar etseydi, şüphesiz Allah'ı tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden bulurlardı." Ben, günahlarımdan dolayı bağışlanma dileğiyle, Rabbime şefaatçi olman için geldim.

🔹 Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun elçisisin.

🔹 Şehadet ederim ki sen peygamberlik görevini yaptın, emaneti yerine getirdin. Ümmete samimi davrandın. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırdın. Ölüm sana gelinceye kadar Allah yolunda cihat ettin. Ümmetinin elçisi olarak Allah seni en üstün şekilde mükâfatlandırsın.

🔹 Allah'ım Ona yakınlık, yücelik ve yüksek dereceler ver. Onu, vadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır. Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gönderdiğin Peygambere uyduk. Bizi tasdik eden şahitlerden yaz.