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İSLAM İLMİHALİ

Şevval ayı namazı nasıl kılınır, Tefriciye namazı nedir?

Şevval ayı, İslam takvimine göre Ramazan ayından sonraki aydır ve bu ayda özellikle nafile ibadetler yapılması önerilir. Şevval ayının ilk altı gününde, yapılması önerilen bir nafile namaz vardır. Bu namaz, Tefriciye namazı olarak da bilinir.

Şevval ayı namazı nasıl kılınır, Tefriciye namazı nedir?
Yayınlanma Tarihi: 25.4.2023 13:17:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:25

Şevval ayı, İslam takvimine göre Ramazan ayından sonraki aydır ve bu ayda özellikle nafile ibadetler yapılması önerilir. Şevval ayının ilk altı gününde, yapılması önerilen bir nafile namaz vardır. Bu namaz, Tefriciye namazı olarak da bilinir. Tefriciye namazı şu şekilde kılınır:

- Bu namaz, en az iki rekât olarak kılınır.

- Her rekâtta, Fatiha suresi okunur ve ardından kısa bir sure veya ayetler okunabilir.

- Namazın sonunda, 100 defa "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed" duası okunur.

- Bu dua, "Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine salavat eyle" anlamına gelir.

Tefriciye namazı, tercihen gece vakti kılınır. Ancak, uygun bir vakit bulamayan kişiler, herhangi bir vakitte bu namazı kılabileceklerdir. Bu namazın kılınması, İslam dininde sevap kazandıran bir ibadettir.

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Etiketler Fatiha Şevval ayı İslam Takvimi Tefriciye Tefriciye namazı Ramazan Şevval

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