Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

Tebbet suresi Mekke döneminde inmiş ve kelime anlamı olarak kurusun, kahrolsun şeklinde tanımlanmıştır. Tebbet Suresi 5 ayetten oluşur. Mushaftaki sıralamada 111'inci, iniş sırasına göre altıncı suredir. Tebbet Suresinde Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilir, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilir. Peki, Tebbet Suresi okunuşu ve anlamı nasıldır?