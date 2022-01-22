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TEBBET SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed
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TEBBET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. ﴾1﴿
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. ﴾2﴿
O, bir alevli ateşe girecektir, ﴾3﴿
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). ﴾4-5﴿
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Bağlantılar:
Osman Şahin'in sesinden Tebbet suresi dinlemek için: https://www.fikriyat.com/podcast/dinle/sure/osman-sahin/tebbet-suresi
Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Tebbet suresi dinlemek için: https://www.fikriyat.com/podcast/dinle/sure/bunyamin-topcuoglu/tebbet-suresi-1579016337