Tecehhüd namazının bir diğer ismi de gece namazı olarak bilinir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kıldığı bir nafile namazdır. Hz. Peygamber, teheccüd namazını teşvik etmiş, devamlı kılmaya çalışmıştır. Peki teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı fazileti nedir? Teheccüd namazı kaç rekattır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, teheccüd namazı hakkında merak edilenleri derledik.

Teheccüd namazı, gecenin bir bölümünde kılınan bir namazdır. Nafile bir namaz olan teheccüd namazı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) de kıldığı ve kılınmasını öğütlediği bir namazdır. Peki teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekattır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı fazileti nedir? İşte teheccüd namazı ile ilgili merak edilen konular...

TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?

"Hem uyumak hem uyanmak" anlamına gelen teheccüd sözcüğü, terim olarak "geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı" anlamındadır. Dilimizde teheccüd kelimesi, farz ve vâcip namazlarla teravihin dışında, geceyi ihya için kılınan namazların tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kılardı.

Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 26

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı kılacak kişi, "niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki rekat ile sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekatta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekatta da selam verilebilir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, Riyad, 1423/2003, II, 468-469).

İki rekattan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekat olarak kılındığında, ikinci rekat sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkındığında önce "Sübhaneke" okunur, euzü besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teheccüd namazının rekat sayısı, bu konuda çeşitli rivayetler bulunmasından dolayı net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rekat olarak kılınabileceği gibi iki rekat olarak da kılınabilir.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namazdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar" (Ebu Davud, Salat, 307).

Başka bir hadiste de, "farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır" (Müslim, Sıyam, 38 (202-203); Ebu Davud, sıyam, 56) buyrulmuş olması gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

TEHECCÜD NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, Riyad, 1423/2003, II, 467-468).

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bazı rivayetlerde, Peygamber (s.a.s.)'in, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salatü'l-müsafirin, 26 (181-202).