Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan vacip bir namazdır. Vitir namazı üç rekattır ve son rekatında Kunut duası okunur. Peygamberimiz Hz. Muhammed vitir namazının kılınmasını buyurmuştur. Peki, vitir namazında ne okunur? Vitir namazı kazası kılınır mı? Vitir namazında tekbir nasıl alınır? Vitir namazında tekbiri unutan kimse ne yapmalı? Vitir namazında Kunut duası bilmeyenler ne okumalı? Kunut duasını unutmak sehiv secdesi gerektirir mi? Vitir namazında okunan dualar…

Vitir namazında Kunut duası bilmeyenler ne okumalı sorusu sık sorulan sorulardan biridir. Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa "Rabbenâ âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe'n-nâr" (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Bunu da bilmeyenlerin üç defa "Allâhümmağfirlî (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; "Ya Rabbî (Ey Rabbim)" demeleri câizdir.

Peki, Kunut duasını unutmak sehiv secdesi gerektirir mi? Ya da vitir namazında tekbiri unutan kimse ne yapmalı? İşte yanıtı...

VİTİR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Vitir namazı yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir vakitte kılınabilir.

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir. Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur.

VİTİR NAMAZI KAZASI KILINIR MI?

Vitir namazı, vacip bir namazdır. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir.

VİTİR NAMAZINDA NE OKUNUR?

Vitir namazında diğer namazlardan farklı olarak Kunut duaları okunur. Kunut dualarının okunuşu şöyledir:

Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk. Allâhümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik.

VİTİR NAMAZINDA TEKBİR NASIL ALINIR?

Vitir namazında diğer namazlardan farklı olarak üçüncü rekatta Fatiha'nın ardından okunan zammı sureden sonra tekbir getirilir. Tekbirden sonra Kunut duaları okunur. Vitir namazında tekbir almayı unutmak sehiv secdesi gerektirir.

KUNUT DUASINI UNUTMAK SEHİV SECDESİ GEREKTİRİR Mİ?

Vitir namazını kılarken, üçüncü rekatta tekbir almayı ve Kunut duasını okumayı unutmak sehiv secdesini gerektirir.

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VİTİR (VACİP) NAMAZININ KILINIŞI

Vitir namazı, üç rekatlı vacip bir namazdır. Vitir namazı yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir vakitte kılınabilir. İşte vitir namazının kılınışı:

Vitir Namazının 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir vacip namazını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (ya da Kur'an-ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

Zamm-ı sure (ya da Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet) okunur.

Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.

Kunut Duaları okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sonra Yatsı Namazı içinde olan namaz tesbihatı yapılır.