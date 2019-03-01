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İSLAM İLMİHALİ

İntiharın dini hükmü nedir? Kur'an'da intihardan nasıl söz eder?

Yayınlanma Tarihi: 18.3.2019 20:22:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 19:57
İntiharın dini hükmü nedir? Kur’an’da intihardan nasıl söz eder?

Dünyaya yaratanını tanıma ve O’nun gösterdiği çizgide hayatını sürdürme amacıyla gönderilen insanın, dünyaya gelmesi de dünyadan ayrılması da elinde ve yetkisinde olmayıp bu durum ilahi iradenin ve düzenin bir parçasını teşkil eder. Buna göre, intiharın hükmü nedir? Kur'an'da intihardan nasıl söz eder? İntihar eden kimsenin ahiretteki durumu ne olur? İntihar eden kişi nasıl gömülür? Dünyada intihar oranı nasıldır? Diyanet’in İlmihal-2 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, intihar hakkında merak edilenleri derledik.

İNTİHARIN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Yaratılanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşama hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş en temel haktır. Dünyaya yaratanını tanıma ve O'nun gösterdiği çizgide hayatını sürdürme amacıyla gönderilen insanın, dünyaya gelmesi de dünyadan ayrılması da elinde ve yetkisinde olmayıp bu durum ilâhî iradenin ve düzenin bir parçasını teşkil eder. İnsanın elinde olan, yaşadığı sürece yaratanını tanıma ve O'na kulluk etme ve böylece O'nun katındaki değerini artırmadır. İslâm düşüncesine göre temel haklar, kişilerin özleri itibariyle sahip olduğu ve üzerinde her türlü tasarruf yetkilerinin bulunduğu haklar olmayıp, Allah'ın insanlara bahşettiği ve belli kayıt ve şartlarla kullanımını insana devrettiği birer emanet hükmündedir.

Yaşama hakkı da böyledir. İslâm inancı rengi, ırkı ve sosyal konumu ne olursa olsun her insanın hayatını dokunulmaz bir değer olarak kabul edip insan hayatına yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışır. Savaş, adam öldürme, isyan ve ihtilâl, evlinin zinası gibi toplumsal düzeni kökünden sarsacak olumsuz gelişmeler olmadığı sürece insanların yaşama hakkına müdahaleyi doğru bulmaz. İslâm'da inançsızlığın (küfür) tek başına savaş ve ölüm sebebi sayılmaması da bu anlayışın sonucudur. Bu nedenledir ki İslâm, kişilere yaşama haklarını kendi elleriyle yok etme demek olan intihar hakkını da vermemiş, bunu büyük günahlar arasında saymış, inancı ve ameli ne olursa olsun bu kimselerin sırf intihar etmiş olması sebebiyle âhirette büyük bir cezaya çarptırılacağını bildirmiştir.

KUR'AN'DA İNTİHARDAN NASIL SÖZ EDER?

Kur'an'da bir kimseye hayat vermenin âdeta bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davranış, bir cana kıymanın da âdeta bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah olduğu belirtilir (el-Mâide 5/32). Âyetin bu ifadesine hangi sebeple olursa olsun intihar etmek isteyenler de dahil görünmektedir. Hz. Peygamber de konuyla ilgili olarak uçurumdan atlayarak, zehir içerek veya öldürücü bir aletle kendini öldüren kimsenin cehenneme gireceğini ve sürekli olarak orada kalacağını buyurarak (Buhârî, "Tıb", 56) birkaç örnek üzerinde intiharın büyük günah olduğuna ve acı sonuçlarına dikkat çekmiştir.

Çünkü sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kedere karşı sabır göstermek, şartlar ne derece kötü olursa olsun Allah'a olan inanç ve güveni yitirmemek Müslümanın temel karakteri ve ilkesi olmalıdır. Üstelik bu yolda gösterilen sabır ve mücadelenin Allah katında büyük bir ecri ve değeri vardır. Kur'an'da hayatta karşılaşılan sıkıntı ve problemlerin birer sınav aracı olduğu, bunlara karşı sabır ve metanet gösterildiğinde iyi Müslüman olunacağı sıkça hatırlatılır (el-Bakara 2/155,177; el-Hac 22/35). Öte yandan Allah'ın belli bir amaç doğrultusunda kullanması için insana verdiği yaşama hakkına insanın müdahale etmeye ve bu konuda kendini yetkili görmeye hakkı olmadığı gibi, büyük bir nankörlük olarak da değerlendirilir.

İNTİHAR EDEN KİMSENİN AHİRETTEKİ DURUMU NE OLUR?

Bütün bu gerekçeler sebebiyle İslâm bilginleri intiharı büyük günahlar arasında saymışlar, intihar edenin ölüm sonrası hayattaki durumunu gerçekte sadece Allah'ın bileceğini ifade etmelerine rağmen bu konuda da bazı açıklamalarda bulunmuşlardır.

Kişinin, ölüme yol açan bazı kusurlu davranışları yapmasının intihar yasağı çerçevesine girip girmediği de yine İslâm bilginleri arasında sıkça tartışılan bir konudur. Kişinin hayatını sürdürecek ölçüde yeme ve içmesi farz olup, bundan kaçınarak "ölüm orucu" tutması intihar hükmünde görülmüştür. Çünkü ölüme yol açabilecek bir açlık tehlikesinde İslâm, haram gıdaların bile yenilip içilmesine müsaade ederek insan hayatını korumayı ve kurtarmayı esas almıştır. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeden kurtulmak için çaba sarfetmeyerek ölümü istemesi de bir bakıma intihar sayılmıştır. Buna karşılık tek başına düşman saflarına saldırmada olduğu gibi, kendini ölme ihtimali yüksek olan bir tehlikeye atması, başka birini zorla, parayla veya rica ile kendini öldürmeye ikna etmesi gibi durumların, ölen şahıs açısından intihar sayılıp aynı derecede haram ve günah olup olmadığı ise tartışmalıdır. Ancak bu tür davranışların fâil açısından haram ve cinayet sayılacağı açıktır. Bu sebeple umutsuz ve acı çeken hastanın tıbbî müdahalenin bir parçası olarak öldürülmesi de (ötanazi) dinî prensipler açısından tasvip edilemez.

İNTİHAR EDEN KİŞİ NASIL GÖMÜLÜR?

İslâm bilginleri intihar eden Müslümanın, intiharı sebebiyle âhirette çok çetin ve şiddetli bir azap göreceğini, hatta cehennemde ebedî olarak kalacağını ifade etseler de, intihar edenin imandan çıktığını ve kâfir olduğunu söylememişlerdir. Çünkü iman ve küfür davranış bozukluğuyla değil inanç ve düşünce ile alâkalıdır. İntihar edenin inanç durumu ise kendisi ile Allah arasındaki bir meseledir. İntihar eden Müslüman, diğer Müslüman cenazelerinde olduğu gibi yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür. İslâm hukukçularının çoğunluğunun görüşü bu yöndedir. Çünkü kelime-i tevhidi söyleyen herkese yaşadığı sürece, öldüğünde, mezara gömülünceye kadarki işlemlerde Müslüman muamelesi yapmak, bundan ötesini Allah'a havale etmek gerekir.

Bazı İslâm bilginleri ise, Hz. Peygamber'in intihar eden bir kimsenin cenaze namazını kıldırmayışından (Müslim, "Cenâiz", 37) hareketle, intihar eden kimsenin cenaze namazını devlet başkanının kıldırmayacağı fakat halktan birinin kıldırabileceği görüşündedir. Resûlullah'ın bu uygulaması, tıpkı borçlu olarak ölenlerin cenaze namazını kıldırmayışında olduğu gibi, Müslümanları konunun hassasiyeti hakkında uyarmaya ve eğitmeye yönelik bir önlem ve yöntem olarak değerlendirilebilir.

DÜNYADA İNTİHAR ORANI NASILDIR?

İslâm insana yaratılışı, yaşama amacı ve hayat sonrası âlem hakkında doyurucu, tutarlı ve bütünlük taşıyan bir inanç ve bilgi sunduğu, hayatın acı ve tatlı her yönüne ayrı bir anlam vererek müslümanın bilgi ve iradesini bu yönde hazırlayıp eğittiği için, müslüman toplumlarda intihar olayları yok denecek kadar azdır. Ancak İslâm bilinç ve inancının zayıfladığı, İslâm'ın insanla ve dünya hayatıyla ilgili temel mesajının iyi kavranamadığı kesimlerde, cinsel bunalım, aşk, ihanet, yoksulluk, işsizlik, sakatlık, yakınını kaybetme gibi olaylar insanların yıkılmasına, hayata küsmesine ve neticede intiharlara kolayca yol açabilmektedir. İçki ve uyuşturucu madde kullanımı da intiharları kolaylaştırıcı bir ortam oluşturmaktadır.

Hayatın da, insanlar arası ilişkilerin acımasız bir maddî çıkar kavgasına dönüştüğü, dinin insanı yönlendirme ve eğitme gücünün iyice zayıfladığı, çoğu zaman da insanı hayata bağlayan değer ve amaçların anlamını yitirdiği Batı toplumlarında intiharın oranı müslüman toplumlara göre bir hayli yüksektir. İntiharların Batı'da bilgisiz halk kesiminden ziyade entelektüel çevrede daha yaygın olması da konunun eğitim ve kültürden çok inançla ilişkili olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

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Admin Admin

Allah'ın verdiği canı birtek Allah alır.

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evet10
hayır117
cevapla 31.10.2021 15:38
OZAN OZAN

yaptığım hiç bişeyden zevk almıyorum buna su içmek yemek yemek gezmek tozmak herşeyden uzaklaştım cinsellikte dahil amaçsız şekilde yaşıyorum iyi olan işimdende 2 yıl önce ayrılmak durumunda kaldım manevi huzursuluğuma maddiyatda eklendi 6 sene öncesi psikyatristde gittim ilaçda kullandım ağır geldi devam edemedim kafam gelip gidiyor buralarda dolanıyorum etrafımada herkes ailemde dahil farkında değil yansıtmıyorum şen şakrak biri olarak biliniyorum daha ne kadar böyle devam eder onuda bilmiyorum azrail gelse hiç sorgulamam niye ben diye hayırlısı deyip geçiyorum yaş kırka dayandı ruhum atmışlarda imkanım olsada bir dağın başında tek başıma yada hiç dilini ırkını bilmediğim bir yerde ömrümü doldursam umarım bu durumum uzun sürmez ne diim Allahım başka dert vermesin tek tesellim elim ayağım tutuyor kimseye muhtaç değilim

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evet101
hayır5
cevapla 25.08.2021 10:34
şevalclara şevalclara

oku bunu hayat yokuş gibi iniş çıkış bulundurur bazen bu yokuş o kadar diktir ki çıkmadan önce dinlenmemiz gerekir bazense bu yokuş o kadar alçaktır ki koşsak bile bizi yormaz işte hayatta böyledir bizi üzen şeyleri biz seçmiyoruz istemiyoruz başta ailemizde olsa bu bizi üzen yıpratan insanlar bizi üzmelerini biz istemiyoruz bırakın onlar kendilerine vicdanlarına yakışan gibi davransınlar ama sen onların senı üzmesine taviz vererek hayatından kopma bu düşünceye kapılabilirsin anlıyorum fakat bu düşünceye kapılman bile seni şuan üzen insanları mutlu eder bırak onlar kendi pisliğinde boğulsun ama sen sen öyle bir insan ol ki kendilerinden utansınlar ama hayattan kopma hayata tutun senden bir tane daha yok asla olmayacak ve unutma bu hayat hepimizi birsürü şeylerle sınıyor psikolojik olumsuzlukların zorluğunu çok iyi anlıyorum fakat bazen küçük şeyler ile mutlu olmak çok güzeldir mesela su içebilmek bir şeyler yiyebilmek evimizin çatısı olması bunlar bile bazen bize şükretmeyi öğretir..

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evet124
hayır144
cevapla 02.06.2021 03:42
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3 aydır intiharı düşünüyorum tam kafamda herseyi onaylarken kendimi bu tür yazıları okurken buluyorum bu dünyayı değil artık diğer tarafı düşünüyorum ve herdefasında vazgeçiyorum allahım sen yardım et suan bukundugum bu yıkık dökük halimden kurtar yarabbi

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evet698
hayır541
cevapla 16.01.2020 22:46
G&#252;l rana Gül rana

Öncelikle Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah bu noktaya geldiğinizde göre çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz demek Rabbim zorunuzu kolaylaştırısin yureginize inşirah ( ferahlık ) versin inşallah demek ki siz çok güçlü bir insansiniz çünkü Rabbim kuluna taşıyamayacağı yükü yuklemezmis e. Çok çile ve sıkıntıyı çeken peygamberler ve sonra onlara benzeten Salih zatlarmis hem biliyor musunuz ki ahirette bu cektiklerinizin karşılığı hesapsız ecir( sevap ) ve mükafat ereceksiniz hatta öyle ki. Orda size özenen ve gıpta eden insanlar olacak ve keşke bizde onun gibi sıkıntılara sabredip bu mükafat kara erenlerden olsaydık diyecekler. Ve herzaman beterinden beterinden muhakkak vardır oyleki senin derdini nimet sayarlar Hz Eyüp a.s sabri ile ilgili kissayi okuyun belki ; o bir peygamber diyeceksiniz ana kullandığı kelimeler size ışık tutacaktır selam ve dua ile acizane .....

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evet71
hayır100
cevapla 08.07.2021 14:19
şevval şevval

bak bazen hattta çoğu zaman kendimizi psikolojik şiddetin tam ortasında buluruz bazen bu durum kaçınılmaz olur ama bizi bu duruma itenlere taviz verip olumsuzluğa kendimizi çekersek kaybeden biz oluruz herkes gibi seninde bu hayata gelmenin çok önemli bir nedeni var ileride senin nasıl güzel bir hayata kavuştuğunu görmeyi diliyor ve seni çok seviyorum lütfen bu dediklerimi önemse

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evet3
hayır76
cevapla 02.06.2021 03:29
. .

cok yoruldum evde insan yerine koyulmuyorum. birkac defa intahar etmegi dusundum ama allah ve obur dunya cennetdeki guzelllikleri dusunup geri durdum.... ailem bana dikkat etsin istiyorum enimle ilgilensin. tamam bi hata yaptim bunu kabul ediyorum ama bu kadar da olaz. ben hatami kabul etdim onlar benim kendime yapdigim hatayi kabul etmiyor. oyle dovulerek ve ya sovulerek siddet gormuyorum. bana psikolojik baski yapiyorlar.... hemde cok. bir cok defa hadi oldursene ne dusunuyorsun dediler. benim hayalim var universiteyi bitirib psikilog olucam. ve benim gibi nice sevkate ihtiyac olanlara sevkat gostericem.....

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evet269
hayır156
cevapla 27.11.2020 16:36
bY_zen bY_zen

Unutma çocukken de herşeye ağlayan biriydin şuanki aklın o zaman olsaydı güler geçerdin.Seneler sonrasını düşün hayatının Allah'ın izniyle doğru yola girdiğini.Pişman olmak mı Hayatına daha sağlam bir şekilde devam etmek mi ? Karar senin Müslüman Kardeşim Hata Yapma Düşünmeye bile değmez :)

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evet18
hayır71
cevapla 04.06.2020 15:32
. .

derdin ne kardeşim

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evet87
hayır7
cevapla 05.02.2020 09:54
tuana tuana

teşekkür ederim.çok açıklayıcı olmuş

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evet13
hayır8
cevapla 21.12.2019 11:49
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