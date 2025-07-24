🔸 Kavurucu sıcaklarda gözden kaçırılan bir durum var, "termal şok", bu öylesine bir tehlike ki insan sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, yalnızca bunaltıcı havayla değil, beraberinde getirdiği sağlık tehditleriyle fazlasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar tam bu noktada bilhassa kalp ve tansiyon hastaları ile yaşlıları termal şok riskine karşı uyarmakta.

Termo şok ve belirtileri

🔸 Vücudu ani sıcaklık değişimlerinden korumak ise basit ama hayati önlemlerle mümkün olabiliyor. Bunu anlatmadan evvel, termal şokun nasıl gerçekleştiğini açıklayalım. Vücudun ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik stres ve tepkiler, "termal şok"a neden olmakta.

Termo şok ve sonuçları

🔸 Bilhassa sıcak ortamdan soğuğa, veyahut tam tersi olduğu durumlarda vücut ani tepkiler yaşıyor. O esnada vücutta şunlar yaşanabiliyor; damarlar ani şekilde daralıp genişler bu durumda tansiyon dengesizleşir. Kalp ritmi değişir bu da kalp krizi riskini artırır. Vücut ısısı düzenlenemez, aşırı terleme, titreme, hatta ve hatta bilinç kaybı gözlemlenir. Bağışıklık sistemi baskılanır işte bu da enfeksiyona bağlı hastalıkları beraberinde getirir.

Peki, kimler daha fazla risk altında?

🔸 Uzmanlara göre "termal şok"a karşı; kalp, şeker ve tansiyon hastaları daha riskli bir durumda. Bunun yanında tahmin edileceği üzere; bebekler, dış ortamlarda çalışan işçiler büyük tehlike altında.

🔸 Bu noktada dikkat edilmesi gereken şeyin uzmanlarda açıklaması: Kademeli geçişin olması. İnsan vücudunu termal şoktan kurtarmak için, sıcaktan soğuğa geçerken alıştıra alıştıra geçilmesi şart. Örneğin saunadan çıktıktan sonra aniden buz gibi suya girmek yerine, ılık bir duş alarak vücut sıcaklığını dengelemek gerek. Bir diğeri ise aşırı sıcak bir günde klimalı bir odaya girerken dışarıda biraz beklemek faydalı olabilir.

Termal şoktan nasıl korunulabilir?

🔸 Termal şoka karşı, öncelikle bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcak havalarda bol su içmek, vücudun terleme yoluyla serinlemesine yardımcı olur ve tabii ki dehidrasyonu önler. Hava koşullarına uygun giyinmek de sıcaklık değişimlerine daha kolay adapte olmayı sağlar.

🔸 Buna ek olarak; aşırı sıcak ortamlardan çıkıldığında doğrudan soğuk suya girilmemesi ve klima sıcaklığı ile dış ortam arasındaki farkın 8 dereceyi geçmeyecek biçimde ayarlanması da alınabilecek korunma taktikleri arasında yer almakta.

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