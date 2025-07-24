Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Gündem Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Yayınlanma Tarihi: 24.07.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2025 09:59

Temmuz ayının ortalarında sıcaklık, ülke genelinde yoğunluğunu artırdı. Bu da Marmara ve Ege bölgelerinde "termal şok" adı verilen uyarı yapıldı. Afrika ve Balkanlardan gelen sıcakların birleşmesi sonucu ülke genelinde bunaltıcı havalar hakim olacak. 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda kişi birden soğuk bir ortama geçerse "termal şok" denilen bu durumu yaşayabiliyor. Bunun için uzmanlar bilhassa uyardı.

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

🔸 Kavurucu sıcaklarda gözden kaçırılan bir durum var, "termal şok", bu öylesine bir tehlike ki insan sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, yalnızca bunaltıcı havayla değil, beraberinde getirdiği sağlık tehditleriyle fazlasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar tam bu noktada bilhassa kalp ve tansiyon hastaları ile yaşlıları termal şok riskine karşı uyarmakta.

Termo şok ve belirtileri

🔸 Vücudu ani sıcaklık değişimlerinden korumak ise basit ama hayati önlemlerle mümkün olabiliyor. Bunu anlatmadan evvel, termal şokun nasıl gerçekleştiğini açıklayalım. Vücudun ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik stres ve tepkiler, "termal şok"a neden olmakta.

Termo şok ve sonuçları

🔸 Bilhassa sıcak ortamdan soğuğa, veyahut tam tersi olduğu durumlarda vücut ani tepkiler yaşıyor. O esnada vücutta şunlar yaşanabiliyor; damarlar ani şekilde daralıp genişler bu durumda tansiyon dengesizleşir. Kalp ritmi değişir bu da kalp krizi riskini artırır. Vücut ısısı düzenlenemez, aşırı terleme, titreme, hatta ve hatta bilinç kaybı gözlemlenir. Bağışıklık sistemi baskılanır işte bu da enfeksiyona bağlı hastalıkları beraberinde getirir.

Peki, kimler daha fazla risk altında?

🔸 Uzmanlara göre "termal şok"a karşı; kalp, şeker ve tansiyon hastaları daha riskli bir durumda. Bunun yanında tahmin edileceği üzere; bebekler, dış ortamlarda çalışan işçiler büyük tehlike altında.

🔸 Bu noktada dikkat edilmesi gereken şeyin uzmanlarda açıklaması: Kademeli geçişin olması. İnsan vücudunu termal şoktan kurtarmak için, sıcaktan soğuğa geçerken alıştıra alıştıra geçilmesi şart. Örneğin saunadan çıktıktan sonra aniden buz gibi suya girmek yerine, ılık bir duş alarak vücut sıcaklığını dengelemek gerek. Bir diğeri ise aşırı sıcak bir günde klimalı bir odaya girerken dışarıda biraz beklemek faydalı olabilir.

Termal şoktan nasıl korunulabilir?

🔸 Termal şoka karşı, öncelikle bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcak havalarda bol su içmek, vücudun terleme yoluyla serinlemesine yardımcı olur ve tabii ki dehidrasyonu önler. Hava koşullarına uygun giyinmek de sıcaklık değişimlerine daha kolay adapte olmayı sağlar.

🔸 Buna ek olarak; aşırı sıcak ortamlardan çıkıldığında doğrudan soğuk suya girilmemesi ve klima sıcaklığı ile dış ortam arasındaki farkın 8 dereceyi geçmeyecek biçimde ayarlanması da alınabilecek korunma taktikleri arasında yer almakta.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Afrika Balkanlar Marmara Termo şok Termo şok ve Sauna Termal şok Ege bağışıklık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Aşırı sıcaklara karşı hangi önlemler alınmalı?

Aşırı sıcaklara karşı hangi önlemler alınmalı?

10 Maddede Ayasofya Camii

10 Maddede Ayasofya Camii

Yunanistan’a damga vuran Türk: Sadık Ahmet

Yunanistan’a damga vuran Türk: Sadık Ahmet

Bir şikayet dili: Memnuniyetsizlik

Bir şikayet dili: Memnuniyetsizlik

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Dağlılar ve batini tehlike!

Dağlılar ve batini tehlike!

AFAD’dan Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

AFAD'dan Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

Sakarya’dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Gazze Soykırımı’nda öne çıkan 11 katliam

Gazze Soykırımı'nda öne çıkan 11 katliam

>