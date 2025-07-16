Tekirdağ’da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21. saat geride bırakıldı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar AA ekiplerince dronla görüntülendi.

- Yangına bir kuşun neden olduğu iddiası araştırılıyor

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçmişti.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını belirtmişti.

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