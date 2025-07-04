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Genç Hafız'dan duygulandıran davranış

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 19:47

Çeliktepe Merkez Camii Kur'an Kursu'nun genç hafızlarından Ahmet Mahmut Özdemir Gazze'de yaşananalar için bir günde Kur’an-ı Kerim’i ezberden okudu.

Genç Hafız’dan duygulandıran davranış

Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii Kur'an Kursu hafız öğrencilerinden Ahmet Mahmut Özdemir, hafızlık sürecini tamamlamasının ardından anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özdemir, Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir günde ezbere okuyarak Gazze'de şehit olan hafızlara ithaf etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, maneviyat dolu anlara sahne oldu. Programın sunumunu yeni görev yeri olan Çeliktepe Merkez Camii imam hatibi Hafız Mürsel Çakmak'ın yaptığı, Kağıthane İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ağaoğlu, Çeliktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Karaman, Çeliktepe Merkez Camii Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetimi, cami görevlileri, Kur'an kursu hocaları ve davetliler katıldı.

Program sonunda hafız Ahmet Mahmut Özdemir'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Çeliktepe Merkez Camii Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından bir yarım altın ve plaket, Kağıthane İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından ise 1 gram altın hediye edildi.

Program, Kur'an tilavetiyle başlayan ve dualarla sona eren manevi bir atmosferde icra edildi. Katılımcılar, genç hafızın bu örnek davranışından büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını dile getirdiler.

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