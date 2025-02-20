İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.

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