İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:45
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.
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