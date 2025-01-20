Ateşkesin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen binlerce kişi, geri döndükleri bölgelerde gördükleri "felaket" niteliğindeki yıkım karşısında büyük şok yaşadı.

İsrail'in yoğun kara saldırısı başlattığı 5 Ekim 2024'ten bu yana Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez girebiliyor.

Altyapının tamamen tahrip edildiği, ciddi şekilde araç ve yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'de Filistinliler, kuzeydeki bölgelere yürüyerek veya at arabası ya da bisikletle ulaşmaya çalışıyor.

Sokak ve caddeler çürümüş cenazelerle dolu.

Gazze kent merkezine dönen Filistinliler, İsrail'in geride bıraktığı bölgelerin yakıp yıkıldığını, sokak ve caddelerin çürümüş cenazelerle dolu olduğunu söyledi.

Evler yıkılmış, molozları dahi buldozerlerle alınıp başka yere götürülmüştü. Hiçbir iz kalmamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli öldü, 110 bin 750 kişi yaralandı.

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