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Filistinli Rıdvan Ahmet, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve halkın yaşadığı sıkıntıları taşlara oyuyor

Yayınlanma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:23

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Rıdvan Ahmet, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı tank, savaş uçakları ve evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan halkın sıkıntılarını taşlara oyuyor.









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Han Yunus İsrail Gazze

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