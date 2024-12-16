Filistinli Rıdvan Ahmet, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve halkın yaşadığı sıkıntıları taşlara oyuyor
Yayınlanma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:23
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Rıdvan Ahmet, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı tank, savaş uçakları ve evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan halkın sıkıntılarını taşlara oyuyor.
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