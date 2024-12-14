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Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Yayınlanma Tarihi: Aralık 14, 2024 13:07

- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen 30 yaşındaki Mustafa Kalaha: - "Ülkemizde savaş bitti. Bizler ve çocuklarımız için yeni bir hayat başladı"

Suriyelilerin Hatay’daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Jandarmanın düzen sağlamak üzere koridor oluşturduğu Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan ekipler, sınırdan çok sevdiği bisikletini sürerek geçen 5 yaşındaki Ahmed Seffad'ın da aralarında olduğu miniklerle yakından ilgileniyor.

Türk Kızılay öncülüğündeki yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramlarda bulunuyor.

Cilvegözü'nün yanı sıra Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından da ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları eşyalarını poşetlerle bazıları ise el arabalarıyla taşıyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

- "Vakit geldi artık ülkemize gideceğiz"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Mustafa Kalaha (30), AA muhabirine, 10 yıl önce sığındığı Türkiye'den memleketi Lazkiye'ye dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

Türkiye'de unutamayacağı dostluklar yaşadığını dile getiren Kalaha, "Ülkemizde savaş bitti. Bizler ve çocuklarımız için yeni bir hayat başladı. Türkiye'de 10 sene yaşadık. Çok memnunuz ve birçok arkadaş edindik ama artık vakit geldi, ülkemize gideceğiz." dedi.

Emine Osman da misafirperverlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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Hatay Türkiye Yayladağı Zeytindalı Reyhanlı Türk Kızılay Cilvegözü

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