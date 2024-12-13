Google hakkında yürütülen soruşturma tamamalandı

Soruşturma kapsamında, ilk olarak, Google'ın sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu "YouTube" envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms-DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirmesi ve "YouTube" reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelenmiştir. Bu iddia bakımından Google, rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla taahhüt sunmuş ve bu taahhütlerin Kurul tarafından kabulüyle soruşturma söz konusu iddialar bakımından sona ermiştir.

Bunun yanında soruşturmada, Google'ın internet sitelerindeki reklam envanterlerini satan yayıncıların bu envanterleri optimize etmesine ve yönetmesine yarayan yayıncı reklam sunucusu hizmeti bakımından pazarda hâkim durumda olduğu ve bu hâkimiyetine dayanarak, kullanıcıların internet sitelerinde gördüğü reklamların arkasında işleyen ihale sürecinin katılımcılardan biri olan "Google AdX" hizmetine haksız avantaj sağladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Kurul tarafından Google'a 2.607.563.963,59 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Google'a rakibi konumundaki diğer şirketlere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca, Google'ın dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetleri tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığı, bu çerçevede; Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına (supply side platforms - SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, Google'ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından, dosyanın 12.12.2024 tarihli Kurul toplantısında müzakeresi sonucunda;

A

A.1. Hakkında soruşturma yürütülen Google'ın DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna,

A.2. Google'ın DSP hizmetleri pazarında kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği iddiası bakımından ihlal tespit edilmediğine,

B

B.1. Google'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

B.2. Google'ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna,

B.3. Bu nedenle, Google'a 2.607.563.963,59-TL idari para cezası verilmesine,

B.4. ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlamasına 24-53/1180-509 sayı ile karar verilmiştir.

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