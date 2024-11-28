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Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 göç uzman yardımcısı alınacağını Resmi Gazete ile açıkladı.

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2024 09:23:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:58

Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 30 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak.

Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.

Giriş sınavı başvuruları, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

Uzman yardımcısı alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor.

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Etiketler 2023 KPSS Resmi Gazete e devlet Yükseköğretim Kurulunca Göç İdaresi Başkanlığının Göç İdaresi Başkanlığı

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