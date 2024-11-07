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İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
Yayınlanma Tarihi: 7.11.2024 10:01:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.

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Etiketler Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün kupes Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi Su Ürünleri Tescil Komitesi

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