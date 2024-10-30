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Nuri Killigil adına Savunma ve İnovasyon Ödülleri verilecek

Türk savunma sanayisinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil adına Savunma ve İnovasyon Ödülleri verilecek.

Nuri Killigil adına Savunma ve İnovasyon Ödülleri verilecek
Yayınlanma Tarihi: 30.10.2024 13:30:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:30

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinden (SASAD) yapılan açıklamaya göre, merkezi Ankara'da bulunan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ve SASAD tarafından bu yıl ilk kez Nuri Killigil Savunma ve İnovasyon Ödülleri organizasyonu düzenlenecek.

Ödüle değer görülen isimler, Nuri Killigil'in İstabul Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında, yarın saat 14.00'te basın ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada, TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay hazır bulunacak.

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Etiketler Kafkas İslam Ordusu Nuri Killigil Ankara Abdullah Çalışkan Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (DPV İstabul Edirnekapı Şehitliği Osman Okyay

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