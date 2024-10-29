Hizbullah Şura Konseyi İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıya kurban giden eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine, Naim Kasım'ı 29 Ekim 2024 tarihinde Hizbullah Genel Sekreteri olarak atadı. Peki, yeni Hizbullah lideri Naim Kasım kimdir?

◾ Naim Kasım 1991 yılından bu yana Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Lübnanlı bir Şii din adamı ve siyasetçi idi. Hizbullah Şura Konseyi tarafından Naim Kasım 29 Ekim 2024 tarihinde Hizbullah Genel Sekreteri olarak atandı.

◾ Naim Kasım 1953 yılında Kfar Fila'da Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlahiyat okudu ve hocası Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah idi. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.

Kfar Fila neresidir?

Güney Lübnan'da bulunan bir yerleşim birimi.

Muhammed Hüseyin Fadlallah kimdir?

1935 - 2010 arasında yaşayan Muhammed Hüseyin Fadlallah, Hizbullah'ın ruhani lideriydi. Necef doğumlu olan Fadlallah, Mabaret Cemiyeti'nin kurucusuydu.

◾ Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenciler birliğinin kurucularından biriydi. Musa es-Sadr liderliğindeki Emel hareketine katıldı. Naim Kasım 1974'ten 1988'e kadar İslami dini eğitim derneğinin başkanlığını yaptı.

◾ Ayrıca El Mustafa okullarında danışman olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı oldu.

◾ Naim Kasım 2006 yılında Hizbullah adlı bir kitap yayınladı: The Story from Within adlı bir kitap yayınladı. Naim Kasım Ağustos 2011'de kitabının sekizinci baskısı için düzenlenen bir törene katıldı ve burada şu açıklamayı yaptı:

"Yoksun bırakılmış Güney Lübnan'ı yeniden inşa etmemiz ve karşılığında silahlarımızı teslim edip direnişi durdurmamız için bize milyarlarca dolar teklif edildi. Ancak biz onlara paralarına ihtiyacımız olmadığını ve direnişin sonuçları ne olursa olsun devam edeceğini söyledik."

◾ 2009 yılında Mustafa Bedreddin, İmad Muğniye'nin yerine Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin başına geçti. Kasım bu hamleyi desteklemedi ve akrabası Samir Şehade'yi tercih etti.

◾ Hasan Nasrallah'ın yardımcısı olan Naim Kasım artık Hizbullah'ın yeni lideri.