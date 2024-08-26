Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü Kabine üyelerince kutladı

Bakanlar, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarihin seyrini değiştiren, Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere millete açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayarak, "Coğrafyamızda kazandığımız tüm zaferlerin kilit anahtarı olan Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının zaferidir. Şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş Anadolu'nun semalarında ilelebet dalgalanacaktır. Anadolu'nun Fatih'i Sultan Alparslan'ı, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ahlat yurdun tapusudur, şehri ecdat yapısıdır, büyük Malazgirt Zaferi fetihlerin kapısıdır." ifadesini kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları kaydetti:

"Atalarımız bizlere sadece ebedi bir yurt değil asırlar boyu süren bir birliktelik ruhu ve azmi de emanet ettiler. Bu kutlu zaferin 953. yılında Anadolu'nun kapılarını bize açan Sultan Alparslan ve kahraman ecdadımızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Tarihin akışını değiştirdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1071'den bugüne, bugünden geleceğe... Anadolu'yu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Sultan Alparslan'ı, şanlı ordusunu, kutlu şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malazgirt'te 953 yıl önce eşsiz bir tarihin yazıldığını belirterek, "Bu öyle bir tarihti ki unutulmaz bir zafere ve büyük bir destana dönüştü. Hem de sonsuza dek. Bu coğrafyada kazandığımız nice zaferlerin ilk adımıydı. Anadolu vatan, vatan Anadolu oldu. Sultan Alparslan ve muzaffer ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağustos'un, tarihin en zor koşullarından geçip ayakta kalmayı başaran aziz Türk milleti için zafer ayı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar önce başlayıp yakın tarihimize kadar devam eden zaferlerle varlığımızı sürdürdüğümüz bu coğrafyanın kapıları 953 yıl önce milletimize ebediyen açılmıştır. Anadolu'nun kapılarını Türklere aralayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu toprakları yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi hürmetle ve rahmetle anıyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Malazgirt Meydan Muharebesi'nin, askeri ve siyasi bir zafer olmanın yanında medeniyet tarihi için de önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Malazgirt'le Anadolu'da güçlü devletler kuran ecdadın, bu kadim toprakları yurt edinip medeniyetlerine yeni ufuklar açtığını aktaran Tekin, "Bu kutlu zaferin mimarı Sultan Alparslan'ın cesareti ve azmi, gençlerimize her daim ilham vereceği gibi maarifle yetişen nesiller, vatan sevgisi ve millî şuurla dolu bireyler olarak ülkemizi daha müreffeh günlere taşıyacaklardır. Anadolu'yu bizlere vatan kılan bu şanlı zaferin komutanı Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Bakanlıklardan paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"953 yıl önce kazandığımız, Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. Bu zaferi bizlere kazandıran Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde, başta Malazgirt destanının komutanı Sultan Alparslan olmak üzere Anadolu'nun kadim topraklarında canları pahasına mücadele eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.