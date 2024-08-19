Aydın’ın Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı : - " İzmir Menderes 'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.