İsrail’in Gazze’de okula saldırmasının ardından Mısır, arabuluculuk çabalarının süreceğini vurguladı

Mısır, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, "ne kadar zor olursa olsun" Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabuluculuk çabalarının devam edeceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nu bombalamasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına koruma sağlayacak ve savunmasız sivillerin hedef alınmasına son verecek "ortak ve etkili bir uluslararası tutum" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arabulucuların Gazze Şeridi'nde ateşkes formülüne ulaşmaya yönelik çabaları her yoğunlaştığında, geniş çaplı suçların işlenmeye ve çok sayıda silahsız sivilin kasten öldürülmeye devam etmesi, İsrail tarafında bu acımasız savaşı sona erdirme konusunda siyasi irade eksikliği olduğunun kesin kanıtıdır."

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için diplomatik çabalara, uluslararası nüfuza sahip tüm taraflarla yoğun temaslara ve ne kadar zor olursa olsun, hangi engellerle karşılaşılırsa karşılaşılsın ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.