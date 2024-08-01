İsrail Savunma Kuvvetleri İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın şehit edildiğini iddaa ettiği asılsız saldırının videolarını sosyal mecralarda yayınladı. Yıllardır Hamas 'ın silahlı kanadını yöneten ve Filistin'in özgürlüğü için savaşan Muhammed Deif Gazze için önemli ve büyük bir sembol. Muhammed ed-Dayf'ın şehit edildiği haberleri ise HAMAS tarafından yalanlandı. Peki, Muhammed Deif kim? İşte Muhammed ed-Dayf'ın hayatına dair bilinmeyenler...

◼ İsrail yayınladığı saldırı görüntüleri ile Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı'nın Muhammed ed-Dayf'ı şehit ettiğini iddia etti. 25 yıldır pek çok suikastten sağ çıkan İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın şehadeti henüz işgalcilerin bir iddiası.

◼ Peki, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip" dediği İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf kimdir?

Muhammed Deif kimdir?

◼ Ailesi ve Hamas mensupları dışında neredeyse kimsenin tanımadığı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf teknolojik aletleri kullanmıyordu ve otuz yıldır İsrail'in listesindeki baş isimdi.

◼ Muhammed Deif'in bilinen sadece üç fotoğrafı var. Bunlardan birisi bizim de kullandığımız resim, diğeri gölgeli ve bir diğeri de yüzünü maske ile gizlediği bir fotoğraf.

◼ 2011'de annesinin cenazesine katılıp katılamadığı dahi büyük bir muamma. İsrail'in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf kimdir?

◼ Tam adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf 1965 yılında Gazze'de bulunan Han Yunus'ta dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençlik dönemi zorluklarla geçen Dayf, Biraz aralıklı da olsa Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu.

◼ Dayf, Gazze İslam Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra İslami hareketler içinde yer alan Dayf, İslami Direniş Hareketi HAMAS'ın kuruluşunda yer aldı.

◼ Dayf, Filistinli Mücahitler grubunda aktif şekilde yer aldı ve işgalci İsrail'in radarına girdi. 1989 yılında tutuklandı ve bu ilk hapishane tecrübesinde 16 ay cezaevinde tutuldu.

◼ Hapishane çıkışı henüz kurulma aşamasında olan İzzettin El-Kassam Tugayları'nı dizayn etti. 1993 yılında İmad Akl'ın şehadetinin ardından İzzettin El-Kassam Tugayları'nın lideri olarak bilindi.

İzzettin El-Kassam Tugayları'nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.

◼ Dayf aslında bir lakab ve bu misafir anlamına geliyor.

◼ İsrail 1990'lı yıllardan bu yana, Şeyh Ahmed Yasin (2004), Dr. Abdülaziz Al-Rantisi (2004), Yahya Ayyaş (1996) ve Salah Şahade (2002) dahil olmak üzere birçok Hamas liderini öldürdü. Ancak Muhammad ed-Dayf kendisini hedef alan suikastlara rağmen hayatta kaldı.

◼ Öyle ki Muhammed Deif İsrail'in kendisine yönelik 2001, 2002, 2003, 2006, 2014 ve 2021 yıllarında gerçekletiği suikast denemelerinden sağ olarak kurtuldu.

◼ Gayrı nizami harp üstadı olarak anılan Muhammed Deif, planlama ve kontrol noktasındaki yetenekleri ile öne çıkan bir karaktere sahip. Teknoloji kullanmadığı için bu güne dek yeri tespit edilemedi.

◼ Tam adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf Gazze içinde sürekli hareket halinde olduğu için "misafir" olarak anılıyor. HAMAS yıllar içinde gerçekleşen suikastler sonucunda Dayf'ın bir gözünü kaybettiğini ve ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade etmişti.

◼ Muhammed Dayf tüm olumsuzluklara rağmen mücadelesinden, Filistin'den vazgeçmedi. Öyle ki karısı, yedi aylık oğlu ve üç yaşındaki kızı, 2014'te bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

◼ 1 Ağustos'ta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan açıklamada Muhammed Dayf'ın şehit edildiği iddia edildi. Haberina sılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Öyle ki HAMAS yaptığı açıklamada

İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor.

Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor.

Siyonist İsrail'in Kassam Tugayları Askeri Komutanı Muhammed Dayf'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

ifadelerine yer verdi.