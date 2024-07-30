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İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.

İstanbul’da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor
Yayınlanma Tarihi: 30.7.2024 09:37:06 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:36

Kentte Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu. Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

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Etiketler Avrupa Yakası Beyoğlu Sarıyer Kağıthane Sultangazi Fatih Zeytinburnu Esenler Bayrampaşa Başakşehir Bahçelievler İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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