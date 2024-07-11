Arama

Menu
GÜNDEM

AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449,2 milyon oldu.

AB’nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 11.7.2024 13:06:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:29

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

Buna göre, 2023 yılı başında 447,6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2024'de 449,2 milyona çıktı.

Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika izledi.

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.

AB'nin nüfus artışı Kovid-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği Türkiye Fransa İtalya İspanya Polonya Romanya Hollanda Almanya Belçika Ukrayna Malta Lüksemburg Rusya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN