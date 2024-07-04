Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda
GÜNDEM

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda
Yayınlanma Tarihi: 4.7.2024 08:25:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:25

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tüm tarafların katkısıyla yeni bir düzenleme hazırlanmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sendikalar ve öğretmenlerin teklife yönelik eleştirilerini aktararak, "Böyle devam ederse bu yasa Genel Kurulda da böyle tartışılır ve Anayasa Mahkemesine gider." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, muhalefetin öğretmenlik mesleğine yönelik önerilerini dile getirmelerini istedi ve muhalefet milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmelerinin uygun olabileceğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlerin saygınlığını yükseltmeye çalıştığını vurguladı.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, komisyondaki soru ve eleştirileri yanıtlarken, eğitim fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 20-25 azaltıldığını, gelecek yıllarda daha da azaltılmasının beklenebileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, teklifin "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı hükmünün, yönetmelik kapsamında yürürlükte olduğunu söyledi. Şamlıoğlu, "Bu kapsamda 2024 yılında 44 öğretmenimizin hizmet sınıfı değiştirildi. Sonuç itibarıyla milletvekillerimizin hazırladığı teklifte öğretmenlerimizin lehine bir düzenleme var. Hizmet sınıfının değiştirilmesi için müfettiş şartı getiriliyor. Akabinde eğer problem varsa akademi eğitimine alınıyor, akademi eğitimi süresince de problem devam ederse ikinci farklı bir müfettiş sonrasında hizmet sınıfı değiştiriliyor. Teklifle yıllardır devam eden bir uygulama öğretmen lehine yeniden kanunla düzenleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda teklifin "amaç", "kapsam", "tanımlar" ve "temel ilkeler" başlıklı ilk 4 maddesi kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mahmut Özer, görüşmelere saat 14.00'te devam etmek üzere toplantıyı bitirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Hasan Öztürk Suat Özçağdaş Hulki Cevizoğlu yücel arzen hacıoğulları Mahmut Özer Anayasa Mahkemesi Haldun Göktaş Genel Kurul Kemal Şamlıoğlu Yusuf Tekin TBMM YÖK CHP Ak Parti milli eğitim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN