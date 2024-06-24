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Akkuyu NGS'ye yeni eğitim simülatörü teslim edildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildiğini bildirdi.

Akkuyu NGS’ye yeni eğitim simülatörü teslim edildi
Yayınlanma Tarihi: 24.6.2024 17:58:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:58

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Rosenergoatom Concern AŞ'nin kontrol biriminin bir parçası olan Rusya Nükleer Güç Santralleri İşletme Bilim ve Araştırma Enstitüsü VNIIAES AŞ'nin ürettiği simülatör, elektrikli ekipmanların bakım ve onarım eğitimi için tasarlandı.

Simülatörün donanım sistemi, güç ünitesindeki elektrikli ekipmanların birebir aynı bileşenlerini içeriyor. Ayrıca, NGS'nin işletimi sırasında 0,4 kilovolt voltajla çalışacak olan ekipmanın, santralin elektrik ekipmanıyla tamamen aynı parçalara sahip olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, söz konusu simülatörün güç devrelerinin çalışan personel için güvenli voltaj kullandığı ifade ediliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şirketin Türkiye'nin ilk NGS işletme personeli eğitim merkezi için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl eğitim merkezi faaliyete geçtiğinde, kontrol odasının tam ölçekli simülatörüyle donatıldı ve bu simülatör sayesinde reaktör ve türbin binalarındaki ekipmanları kontrol etme konusunda uzmanları eğitmeye başladık." bilgisini paylaştı.

Butckikh, simülatörle yapılan uygulamalı eğitimin tüm NGS işletme personeli için zorunlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rosatom'un tesislerinde Akkuyu NGS personeli için özel olarak üretilen elektrik ekipmanları eğitim simülatörü, elektrik bölümü çalışanlarının niteliklerini geliştirmelerini sağlayacak. Yeni simülatörde elektrik bölümü uzmanları gerekli tüm becerileri gerçeğe en yakın koşullarda uygulayacaklar."

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