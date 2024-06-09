Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Papa'dan uluslararası topluma, Gazze halkına acil yardım için çağrı
GÜNDEM

Papa'dan uluslararası topluma, Gazze halkına acil yardım için çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Papa’dan uluslararası topluma, Gazze halkına acil yardım için çağrı
Yayınlanma Tarihi: 9.6.2024 15:25:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:25

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla Ürdün'de 11 Haziran'da Gazze'ye destek amacıyla olağanüstü uluslararası bir konferans düzenleneceğini hatırlatan Papa, "Bu önemli girişim için onlara teşekkür ederken, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum. İnsani yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmelidir ve kimse bunu durduramaz." dedi.

Papa Franciscus, 2014'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Orta Doğu'da Barış Duası"nın dün 10. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu buluşma, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmanın, savaşmaktan çok daha fazla cesaret gerektirdiğini gösteriyor. Bu nedenle taraflar arasında devam eden ve kolay olmayan müzakereleri de teşvik ediyorum. Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için, tüm cephelerde ateşkes olması ve esirlerin serbest bırakılmasına dair barış tekliflerinin ivedi şekilde kabul edilmesini umuyorum."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Birleşmiş Milletler ( Mahmud Abbas Şimon Peres Antonio Guterres Abdulfettah Es Sisi Bartholomeos Papa Franciscus Fener Rum Patriği Filistin Devlet Vatikan Aziz Petrus Meydanı Ürdün İsrail Orta Doğu Mısır

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN