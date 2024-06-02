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Küçükçekmece'de bina çöktü

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çökmesi üzerine, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Küçükçekmece’de bina çöktü
Yayınlanma Tarihi: 2.6.2024 09:57:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:57

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar olması üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor.Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu. Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

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Etiketler İstanbul Valiliği Kartaltepe Mahallesi AFAD KÜÇÜKÇEKMECE

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