Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

- "Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir" - "Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır"