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Hamas: Filistin halkına karşı soykırım devam ederken müzakeleri kabul etmeyeceğiz

Hamas, kendisi de dahil Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Hamas: Filistin halkına karşı soykırım devam ederken müzakeleri kabul etmeyeceğiz
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2024 08:13:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:13

Hamas, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabaları karşısında olumlu ve esnek bir tutum sergilediği ve bu sürecin Hamas'ın 6 Mayıs'ta da arabulucu kardeş ülkelerin teklifine onay vermesi aşamasına ulaştığı anımsatıldı.

Ancak İsrail'in bu müzakereleri Filistin halkını hedef alan saldırı ve katliamlarını sürdürmek için kılıf olarak kullandığı, Hamas'ın müzakerelerdeki olumlu tutumuna "Refah'a saldırı düzenleyerek ve sınır kapısını işgal ederek" yanıt verdiği, arabulucuların çabalarını aksatacak açıklamalar yaptığı vurgulandı.

Hamas ve Filistinli grupların, "saldırılar, katliam, abluka, aç bırakma ve Filistin halkına yönelik soykırımın gölgesinde müzakereleri sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyeceği" ifade edildi.

Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

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