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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları patlayıcılarla havaya uçurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları patlayıcılarla havaya uçurdu
Yayınlanma Tarihi: 27.5.2024 16:24:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:24

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrail askeri, Cenin kenti yakınlarında bulunan Kefr Dan beldesinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Askerler, Filistinlilere ait bazı araçları da patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri çevre beldelerden de duyuldu.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Kefr Dan beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle silahlı çatışmalara girdi ve işgal araçlarını patlayıcılarla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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Etiketler Cenin İslami Cihad Hareketi Batı Şeria Gazze Şeridi Doğu Kudüs Kudüs Tugay Kefr Dan İsrail

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