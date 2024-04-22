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Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları California'da protesto edildi

Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları California’da protesto edildi
Yayınlanma Tarihi: 22.4.2024 09:37:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:37

ABD'nin California eyaletine bağlı Palo Alto kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Google şirketinin İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyerek belediye binası önüne çocuk giysisi ve ayakkabı bıraktı. Gösteri sırasında ABD Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden Profesör Hatem Bazian (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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Etiketler ABD California eyalet Palo Alto Hatem Bazian California google Nimbus Projesi İsrail ABD Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Filistin Gazze

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