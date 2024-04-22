Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları California’da protesto edildi

ABD'nin California eyaletine bağlı Palo Alto kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Google şirketinin İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyerek belediye binası önüne çocuk giysisi ve ayakkabı bıraktı. Gösteri sırasında ABD Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden Profesör Hatem Bazian (fotoğrafta) konuşma yaptı.