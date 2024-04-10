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İstanbul'da bayramın birinci gününde trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul’da bayramın birinci gününde trafik yoğunluğu
Yayınlanma Tarihi: 10.4.2024 15:58:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:58

Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Tünelin bu yakadaki çıkışından Kartal'a kadar trafik akışı yoğun seyrediyor.

TEM otoyolunda, Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü olmak üzere ve Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Ataşehir mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunda ise Göztepe ile Kartal arasında her iki yönde sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

Ümraniye TEM bağlantı yolunda, Kayışdağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik dikkati çekiyor.

- Mecidiyeköy'de trafik durma noktasında

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Anadolu Yakası istikametinde Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu mevkisinde, Bayrampaşa O-3 karayolu Aksaray istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nden sahile bağlanan yol ile sahil yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor.

Ayrıca, toplu ulaşım istasyonlarında ise çok fazla yoğunluk meydana gelmediği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

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Etiketler Haliç Köprüsü Kayışdağı Sancaktepe Mecidiyeköy Aksaray İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu Kartal Edirne Eminönü Avrasya Tüneli Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Fatih İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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