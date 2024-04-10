Arama

Menu
GÜNDEM

İstanbul'da bayram namazı kılındı

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

İstanbul’da bayram namazı kılındı
Yayınlanma Tarihi: 10.4.2024 09:30:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:30

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.

İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti.

Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı.

Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi.

Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı.

Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İstanbul Ayasofya i Kebir Camii Taksim Büyük Çamlıca Camisi Sultanahmet kurban bayramı Eyüp Sultan Ramazan Bayramı İslam alem el Süleymaniye Büyük Çamlıca

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN