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Raf bulutu (shelf cloud) nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da raf bulutu

Raf bulutu (shelf cloud), İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından gökyüzünde kümelenen bulutlar endişe yarattı. Fırtına hattının önünde yer alan bulut formasyonu olan raf bulutunun ne olduğu ve nasıl oluştuğu merak edilmeye başlandı. Peki, raf bulutu nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da görülen raf bulutu ne anlama geliyor.

Raf bulutu shelf cloud nedir, nasıl oluşur? İstanbul’da raf bulutu
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2024 13:34:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:34

Raf bulutları, genellikle soğuk hava kütlesi ile sıcak hava kütlesi arasındaki sınır bölgelerinde oluşur. Bu oluşum genellikle bir soğuk cephenin sıcak cepheyle çarpışması sonucu meydana gelir.

Bu bulutlar, genellikle fırtınalı hava sistemlerinin öncüsü olarak ortaya çıkan ve bazen şiddetli hava olaylarını takip eden bir tür buluttur. Raf bulutları, tipik olarak koyu renkli, yatay bir yapıya sahiptir ve genellikle bir fırtına hattının önünde yer alır.

Bu bulutlar, soğuk hava kütlelerinin sıcak hava kütlelerinin önüne geçerek kuvvetli yatay hava akımlarının neden olduğu yükselme ve yoğunlaşma ile oluşur.

Raf bulutları, şiddetli hava olaylarına, özellikle de şiddetli rüzgarlara ve hortuma yol açabilen bir atmosferik olayı temsil eder.

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Etiketler İstanbul raf bulut

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