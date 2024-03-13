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Google, yapay zeka sohbet robotunun seçimlere ilişkin soruları yanıtlamasını kısıtladı

Google, "Gemini" adlı yapay zeka (AI) sohbet robotunun Hindistan, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu, bu yıl oy verilecek bazı ülkelerde, seçimlerle ilgili sorulara cevap vermesine kısıtlama getirme kararı aldı.

Google, yapay zeka sohbet robotunun seçimlere ilişkin soruları yanıtlamasını kısıtladı
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2024 10:36:03 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:35

Google'ın Hindistan ekibinden yapılan açıklamada, sohbet robotunun kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 2024'te dünya genelinde birçok seçim düzenleneceği ve yapay zeka kullanımında dezenformasyonla başa çıkmak amacıyla Gemini adlı robotun seçimler hakkındaki soruları yanıtlamasının kısıtlandığı belirtildi.

Gemini, seçimle ilgili sorulara, "Şu an bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde Google arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz." cevabını veriyor.

Google, sohbet robotunun beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmış, bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Google, 23 Şubat'ta Gemini'de bulunan insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların" ardından askıya almıştı.

Hindistan, 4 Mart'ta teknoloji firmalarından deneme aşamasında olan yapay zeka platformları ve uygulamalarının kamuya açıklanmasından önce hükümetten onay almalarını istemişti.

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Etiketler Hindistan ABD İngiltere google

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