İGA’dan İstanbul Havalimanı’nda ramazana özel etkinlikler

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA , ramazan için bazı sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenliyor.

Bu ayın manevi atmosferini yurt içi ve yurt dışı yolcularına yaşatmak isteyen İGA, İstanbul Havalimanı'nda eski ramazan geleneklerini yansıtan etkinlikler sunuyor.

Ramazan için özel ışıklandırılan havalimanının dış hatlar terminalinde kurulan ramazan köyünde Karagöz ve Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekar, gölge, kukla ile meddah oyunları sergilenmeye başlandı.

Çocuklu aileler, giden yolcu katına kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebiliyor.

- İftar kumanyalarının malzemeleri deprem bölgesindeki üreticilerden

Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda deprem bölgesindeki afetzedeler de unutulmadı.

Türkiye'nin önemli şeflerinden Ebru Baybara Demir'in özenle hazırladığı iftar kumanyaları her gün iftarda yolculara sunulacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özel tatları içeren menüdeki malzemeler, deprem bölgesindeki üreticilerden temin ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda "lounge" yeme içme alanlarının işletmesini yürüten TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iştirakinin işbirliğinde hazırlanan iftar kumanyaları, ramazan boyunca oruçlarını terminalde açacak yolculara ücretsiz dağıtılacak.

Havalimanından seyahat eden yolcular ise müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden yararlanma fırsatı buluyor.

Terminalin belirli alanlarında yolculara pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlarda bulunuluyor.