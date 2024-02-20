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Ticaret Bakanı Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.

Ticaret Bakanı Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Yayınlanma Tarihi: 20.2.2024 09:01:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:01

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yürüterek enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip muhtelif konuları ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu buluşma, kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak."

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Etiketler Ömer Bolat Mehmet Şimşek Mikayıl Cabbarov Azerbaycan

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