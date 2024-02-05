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Hatay'da gönüllüler, "Tebessüm" projesiyle depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Bursa'da kamp etkinliğinde tanışıp arama kurtarma faaliyetlerine de gönüllü katılan 11 kişilik arkadaş grubu, "Tebessüm" projesiyle Hatay'daki depremzede çocuklara hediye dağıttı.

Hatay’da gönüllüler, Tebessüm projesiyle depremzede çocukların yüzünü güldürdü
Yayınlanma Tarihi: 5.2.2024 17:26:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 17:31

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 3 ilde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan 11 kişilik grup, depremin yıl dönümünde "Tebessüm" projesiyle tekrar bir araya geldi.

Çeşitli meslek gruplarından oluşan ekip üyeleri, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları kıyafet, kitap, defter, kalem, oyuncak gibi malzemeleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteyner kentte ziyaret ettikleri depremzede çocuklara dağıttı.

Ekiptekilerden bazıları palyaço kıyafeti giyip şarkılar eşliğinde çocuklarla oyun oynarken, bazıları da onların yüzlerini boyayıp keyifli dakikalar yaşattı. Ekip lideri Burak Baş, AA muhabirine, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için böyle bir projede bir araya geldiklerini söyledi.

Ekip üyeleriyle kampta tanıştıklarını ve sonrasında iyi bir bağ kurduklarını belirten Baş, "Binlerce oyuncak toplayarak konteyner kentte yaşayan çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya geldik. Daha önce gönüllü ekip olarak gelmiştik. Acıları beraber yaşadık. Şimdi de çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmaya geldik." diye konuştu.

Gönüllerden Eda Uğraş da depremin verdiği psikolojik hasarı unutturmak ve çocuklara keyifli anlar yaşatabilmek için burada olduklarını dile getirdi.

Çocuklar mutlu olsun diye yüzlerce kilometre uzaktan geldiklerini aktaran Uğraş, "Onların dünyasına inmek beni çok mutlu ediyor. Onlarla çocuk oldum, şarkı söyledim. İstedikleri resimleri boyadım. Umarım hedefimize ulaşmışızdır." dedi.

Fatih Saylık ise bu tür projelere devam edeceklerini belirtti. Gül Yavuz, böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Onların yüzündeki güler yüz her şeye bedel." ifadesini kullandı.

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Etiketler Hatay Bursa Kahramanmaraş Samandağ

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