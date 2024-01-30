Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin "Yazarlık Mektebi" 5 Şubat'ta başlayacak
GÜNDEM

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin "Yazarlık Mektebi" 5 Şubat'ta başlayacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından edebiyata ilgi duyan gençler için düzenlenen "Yazarlık Mektebi" programı, 5 Şubat-10 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Yazarlık Mektebi 5 Şubat’ta başlayacak
Yayınlanma Tarihi: 30.1.2024 10:20:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:20

Dernekten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar programda 57 saatlik edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında eğitim alacak.

Eğitimleri, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Mustafa Nezihi Pesen ve Prof. Dr. Turan Koç'un arasında olduğu 19 farklı edebiyatçı verecek.

Eğitim sonunda katılımcı öğrencilere sertifika takdim edilecek.

Yazarlık Mektebi kapsamında verilecek olan dersler, hafta içi dört güne yayılarak gerçekleştirilecek ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Eyüpsultan'daki genel merkezinde, saat 19.00 ila 20.30 arasında yapılacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şaban Sağlık Cemal Şakar Ahmet Koçak Mücahit Kaçar Mustafa Nezihi Pesen Turan Koç Eyüpsultan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN