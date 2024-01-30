Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin "Yazarlık Mektebi" 5 Şubat'ta başlayacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından edebiyata ilgi duyan gençler için düzenlenen "Yazarlık Mektebi" programı, 5 Şubat-10 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar programda 57 saatlik edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında eğitim alacak.

Eğitimleri, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Mustafa Nezihi Pesen ve Prof. Dr. Turan Koç'un arasında olduğu 19 farklı edebiyatçı verecek.

Eğitim sonunda katılımcı öğrencilere sertifika takdim edilecek.

Yazarlık Mektebi kapsamında verilecek olan dersler, hafta içi dört güne yayılarak gerçekleştirilecek ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Eyüpsultan'daki genel merkezinde, saat 19.00 ila 20.30 arasında yapılacak.