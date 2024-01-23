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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7,1 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladığı Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’ndeki depremde, henüz can kaybı bildirilmedi.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki 7,1 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma Tarihi: 23.1.2024 09:31:44 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:31

CENC'ten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aksu ilinin Üçturfan ilçesine bağlı Vuşi kasabası olan sarsıntı, Aksu il merkezinin yaklaşık 140 kilometre batısında, Kırgızistan ve Kazakistan sınırı yakınındaki dağlık bölgede, yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, yerel saatle 03.00 itibarıyla (TSİ 22.00) merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde iki evin ve bazı ahırların yıkıldığı aktarıldı. Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,3 olan artçı sarsıntılar kaydedildi.

Ulusal basındaki haberlerde Aksu ilinden 60, Vuşi ilçesinde 10 kişilik arama kurtarma ekibi afet bölgesinde hareket ettiği, 800 kurtarma görevlisinin de acil durum için teyakkuza geçtiği bildirildi.

Sarsıntılar nedeniyle Aksu il merkezinde vatandaşlar eksi 10 dereceyi bulan soğuğa rağmen evlerini terk ederek sokaklara çıktı.Deprem, Aksu il merkezinin yanı sıra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar, Hotan ve Urumçi şehirlerini de etkiledi.

- Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler yer aldı.

- USGS depremin büyüklüğünü 7,0 olarak bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), daha önce depremin büyüklüğünü 7,0 olarak bildirmişti.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki merkez üssü Aksu ili olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

İlk açıklamasında Kırgızistan da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra merkez üssünün Çin sınırlarında olduğu açıklanmıştı.

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