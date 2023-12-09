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Ayçin Kantoğlu: Gazze’deki çocuklar uyuyan kalpleri uyandırıyor

Biliyorsunuz iki aydır büyük bir acı içerisinde yaşıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey içimize sinmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz; dua ediyoruz, ağlıyoruz, konuşuyoruz, boykot ediyoruz. Bu zamanlarda bazen sesimiz bize yetmiyor ve dışarıdan gelen bir sesten ümit bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir ses duyduk aslında. "Gazze'den başka herkesin, her yerin işgal altında" olduğunu söylüyordu bize. Bugün o sesin sahibi Ayçin Kantoğlu ile birlikteyiz.

Ayçin Kantoğlu: Gazze’deki çocuklar uyuyan kalpleri uyandırıyor
Yayınlanma Tarihi: 9.12.2023 19:25:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 19:28
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Etiketler Gazze Ayçin Kantoğlu

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