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SGK, 75 uzman yardımcısı alacak

Yayınlanma Tarihi: 2.12.2023 11:35:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:40

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da son bulacak.

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilanda yayınlanacak.

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Etiketler Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Personel Seçme Sınavı SGK e-devlet Resmi Gazete kpss Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu

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