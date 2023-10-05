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Ozon tabakasındaki delik şimdiye kadar ki en büyük genişliklerinden birine ulaştı

Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, bu yıl şimdiye kadar ki en büyük genişliklerinden birine ulaştı.

Ozon tabakasındaki delik şimdiye kadar ki en büyük genişliklerinden birine ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 5.10.2023 11:02:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 11:10

Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Dünya atmosferi gözlem programı Copernicus Sentinel-5P uydusundan 16 Eylül'de alınan görüntüler, Antarktika'daki ozon deliğinin genişliğinin 26 milyon kilometrekareye çıktığını gösterdi.

Genişliği ağustostan ekime değişen, eylül ortası ile ekim ortası arasında azami büyüklüğe ulaşan ozon deliği, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren hızlıca büyüyerek, daha eylül ayı ortasında kaydedilen en büyük ozon deliklerinden biri oldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ocakta yayımlanan bir raporda, incelen ozon tabakasının yeniden iyileşmeye başladığı kaydedilmişti.

Ozon tabakasındaki deliğin bu kadar hızlı büyümesinin, deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapılıyor.

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