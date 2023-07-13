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15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 2 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2021'de açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 120 binin üzerinde ziyaretçi gezdi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni 2 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2023 16:07:09 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 16:06

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan ve 8 bölümden oluşan müzede ziyaretçilere, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor.

Kalkışmayı engelleyen birlik ruhunun ziyaretçilerine yeniden hatırlatıldığı müzede, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adıyla yer altına yapılan 8 salon bulunuyor.


Darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzenin, karanlık koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor.


Ziyaretçiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki süreçte yaşananları, video projeksiyon uygulamasıyla "En uzun gece" salonunda izleyebiliyor.

7 gün 24 saat sela okunuyor

FETÖ'nün hain girişimine direnen vatandaşlarla gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaştığı müzede ziyaretçiler, "Sela koridoru"ndan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşıyor.


Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin fotoğrafı ve biyografisine yer veriliyor.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor.


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